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Правительство уменьшает размер субсидий для Крыма и Севастополя

Экономика

Изменения коснутся только 2018 года

Москва, 31 октября 2018, 16:26 — REGNUM  Размер субсидий и субвенций, направляемых в Республику Крым и город федерального значения Севастополь в 2018 году, сократится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из проекта поправок к федеральному бюджету 2018 года, который правительство внесло в Госдуму.

Так, по действующему сегодня закону о федеральном бюджете на 2018−2020 год, регион должен был получить почти 84 млрд рублей на социально-экономическое развитие. Из них 10,792 млрд рублей должны были уйти в бюджет Севастополя.

Однако правительство предлагает уменьшить средства, которые уйдут в регион — согласно законопроекту, в Крым в 2018 году может поступить 76,249 млрд рублей. Из них в бюджет Севастополя уйдет 7,796 млрд рублей.

Сокращается также и размер субвенций на осуществление части переданных полномочий РФ в сфере управления федеральным имуществом бюджетам региона. Сегодня на эти цели планируется направить 17,957 млрд рублей. Вместо этого правительство предлагает направить на эти цели 9,357 млрд рублей, из которых 5,506 уйдут в бюджет города Севастополь.

Между тем изменения касаются только 2018 года, в 2019 и 2020 годах размер субсидий и субвенций для Крыма остается прежним.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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