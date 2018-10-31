Среда, 31 Октября 2018 года
18:18:45 МСК

Ярославское УФАС не включило «Дельту Констракшн» в реестр недобросовестных

Экономика

Этого требовал фонд капремонта

Ярославское УФАС не включило «Дельту Констракшн» в реестр недобросовестных
Крыша дома на улице Лучезарной

Ярославль, 31 октября 2018, 16:23 — REGNUM  Ярославское УФАС отказалось включать ООО «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области в одностороннем порядке расторг контракт с «Дельтой Констракшн» на ремонт домов на улице Лучезарной из-за того, что фирма не смогла выполнить ремонт в сроки контракта.

Однако фирма заявила, что это произошло по «политическим мотивам». «Дельта» представила в УФАС документ, якобы продлевающий срок работ до конца октября. В итоге УФАС встало на сторону подрядчика и не стало включать «Дельту» в реестр.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский депутат: «Дельту» давно нужно было признать недобросовестной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить