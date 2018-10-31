На что могут рассчитывать пострадавшие при аварии под Мурманском?

Росляково, Мурманская область, , 16:13 — REGNUM Такие объекты, как ПД-50, затонувший под Мурманском, на период ремонта или модернизации страхуются в добровольном порядке. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM партнёр «Первой юридической сети» Павел Курлат.

«Как правило, объекты на период проведения ремонта и модернизации страхуются в добровольном порядке от рисков, возникающих при проведении строительно-монтажных работ, в число которых включается широкий перечень опасностей, возникающих при их проведении. Обязанность заключить договор страхования и его существенные условия чаще всего фиксируется в договоре генерального подряда между генподрядчиком и заказчиком», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, эксперт отметил, что подобные договоры всегда носят комплексный характер и предполагают страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении работ, а также страхование работников генподрядчика и субподрядчиков от несчастных случаев.

«Страховые суммы по имуществу соразмерны стоимости объекта ремонта или модернизации, по отдельным рискам и видам убытков могут быть установлены дополнительные лимиты. В случае аварии с авианосцем «Адмирал Кузнецов», выплаты будут производиться страховщиком, принявшим на себя соответствующие риски после завершения расследования аварии и уголовного дела, возбужденного в связи с ней. Но только в случае, если судно было застраховано», — заключил Курлат.

ИА REGNUM напоминает, что в районе затопления плавучего дока ПД-50 в поселке Росляково продолжаются поиски пропавшего сменного механика. В поисково-спасательной операции принимают участие силы аварийно-спасательных служб и военнослужащие Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября во время ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в поселке Росляково Мурманской области затонул один из крупнейших в мире плавдоков — ПД-50.