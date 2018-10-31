В Воронежской области появится новый платный участок трассы «Дон»

Воронеж, , 15:54 — REGNUM Новый платный участок трассы М-4 «Дон» появится на территории Воронежской области — от Верхнего Мамона до границы с Ростовской областью. На участие в конкурсе на право заключения договора на разработку проектной документации, объявленном в сентябре, подано две заявки — от института «Стройпроект» (Санкт-Петербург) и «Реконэнерго» (Воронеж). Сегодня, 30 октября, конкурсная комиссия приняла решение о допуске компаний к участию в конкурсе, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы конкурса.

Максимальная цена контракта на разработку проектной документации составляет 202,6 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Заказчиком выступает ГК «Автодор». Победитель конкурса будет определен 9 ноября. После заключения контракта подрядчик должен подготовить проектную документацию для реконструкции участка 715 км — 777 км трассы «Дон».

Отметим, что на данный момент на территории Воронежской области действует четыре платных участка на трассе М-4.