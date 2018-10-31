Гройсман сообщил об открытии на Украине более 150 предприятий

Киев, , 15:57 — REGNUM За последние 3,5 года на Украине создано больше 150 промышленных объектов. Об этом 31 октября на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Для нас чрезвычайно важно иметь сильную экономику. Перед нами стоит много вызовов. Чтобы мы могли их преодолеть, мы должны повторить успех, в том числе тех стран, которые являются нашими западными соседями… За три с половиной года на Украине создано более 150 промышленных объектов. Это значит, что в Украину начинают приходить новые технологии, создаются новые предприятия. Нам нужно серьезно и динамично решать те проблемы, которые влияют на недостаточный уровень развития национальной экономики», — сказал Гройсман.

По его словам, украинский бизнес оптимистично смотрит на перспективы инвестирования и создание новых рабочих мест.

«Нам нужно максимально снимать ограничения, чтобы раскрыть весть потенциал Украины. Мы каждую неделю встречаемся с разными представителями разных сфер экономики. Абсолютно все имеют оптимистические взгляды на инвестирование в Украину и создание новых рабочих мест. Задача власти на местах и в центре — снять любые ограничения, чтобы каждая инвестиция, которая идет в Украину, была успешной», — подытожил Гройсман.

В свою очередь первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что, «несмотря на действия России», правительству удалось «преодолеть большой кризис».

«Россия сделал все, чтобы усилить экономический спад. Мы выстояли. Сегодня об этом говорят цифры… Более 10 кварталов подряд растет ВВП Украины. Это уже не результат низкой сравнительной базы… По итогам года остается позитивный прогноз — рост ВВП составит более 3%», — сказал Кубив.

Он отметил успех работы украинских торгово-экономических комиссий.

«Растет украинская промышленность. За 9 месяцев 2018 года украинской промышленной продукции произведено почти на 2% больше, чем за 9 месяцев 2017 года. За этот период в химической отрасли — 26% роста, автомобилестроение — более 15%. Мы стали больше экспортировать. Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд. За 8 месяцев этого года украинские предприниматели экспортировали товаров почти на 31 млрд долл… Покупали украинский металл, машины, оборудование, авиацию, даже ядерные реакторы», — отметил Кубив.

Вице-премьер сообщил, что IT— индустрия вышла на второе место в украинском экспорте услуг. Кубив также проинформировал, что до конца 2018 года Украина и Израиль подпишут «соглашение о создании зоны свободной торговли».

«Израиль станет 46-й страной, с которой Украина будет иметь свободную торговлю. Украинские товары могут поставляться без пошлин в страны, где проживает 850 млн человек», — добавил Кубив.

Как сообщалось, в октябре Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, и в 2019 году — до 3,5% с 4%. При этом Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украиныв2018 году на уровне 3,2%, но спрогнозировали замедление роста украинской экономики в 2019 до 2,7% с 3,3%.

В то же время МВФ улучшил оценку среднегодовой инфляции в 2018 году на 0,1 процентный пункт (п.п.) — до 10,9%, в 2019 году — на 0,7 п.п., до 7,3%. Фонд также улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год — до 3,1% с 3,7% ВВП, в то же время на 2019 год ухудшил до 3,9% с 3,5% ВВП. В пятилетней перспективе ожидается снижение дефицита текущего счета платежного баланса до 3,1% (в апреле прогнозировался рост до 4%).