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Костромской бюджет медстрахования могут увеличить на 500 млн рублей

Экономика

На каждого жителя области.в среднем заложено бесплатной медицинской помощи на 13 тысяч рублей в год

Кострома, 31 октября 2018, 15:52 — REGNUM  В Костромской области на 500 миллионов рублей хотят увеличить бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год, сообщает пресс-служба губернатора области. Общая сумма планируемого бюджета составит свыше 7 миллиардов 590 миллионов рублей.

Согласно законопроекту размер федеральной субвенции будет увеличен на 221,4 миллионов рублей. Это на 3,1% выше плановых расчетов. На повышение квалификации медработников и покупку нового медицинского оборудования предусмотрено 50 миллионов рублей.

«Всего на территориальную программу обязательного медицинского страхования в 2019 году планируется направить 7,290 млрд. рублей (на 2,9% больше по сравнению с плановыми показателями 2018 года)», — отмечает пресс-служба.

Изменения в законопроекте будут предоставлены на рассмотрение депутатов Костромской областной Думы.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году в Костромской области на 54,5 миллионов рублей. было увеличено финансирование бесплатной медицинской.

Таким образом в текущем году костромичам окажут бесплатную медицинскую помощь на 8,58 миллиардов рублей, что составляет около 13 тысяч рублей на каждого жителя области.

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Медицина
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