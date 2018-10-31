Костромской бюджет медстрахования могут увеличить на 500 млн рублей

Кострома, , 15:52 — REGNUM В Костромской области на 500 миллионов рублей хотят увеличить бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год, сообщает пресс-служба губернатора области. Общая сумма планируемого бюджета составит свыше 7 миллиардов 590 миллионов рублей.

Согласно законопроекту размер федеральной субвенции будет увеличен на 221,4 миллионов рублей. Это на 3,1% выше плановых расчетов. На повышение квалификации медработников и покупку нового медицинского оборудования предусмотрено 50 миллионов рублей.

«Всего на территориальную программу обязательного медицинского страхования в 2019 году планируется направить 7,290 млрд. рублей (на 2,9% больше по сравнению с плановыми показателями 2018 года)», — отмечает пресс-служба.

Изменения в законопроекте будут предоставлены на рассмотрение депутатов Костромской областной Думы.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году в Костромской области на 54,5 миллионов рублей. было увеличено финансирование бесплатной медицинской.

Таким образом в текущем году костромичам окажут бесплатную медицинскую помощь на 8,58 миллиардов рублей, что составляет около 13 тысяч рублей на каждого жителя области.