В Германию поставлена партия дифракционной оптики из России

Москва, , 15:44 — REGNUM Специалисты отдела Государственного института прикладной оптики (ГИПО) холдинга «Швабе» изготовили и поставили в Германию крупную партию дифракционных решеток, сообщает 31 октября пресс-служба компании.

Отмечается, что дифракционная оптика изготовлена специально для спектрального прибора, который использует заказчик. В 2019 году институт планирует направить немецким партнёрам еще 300 решеток для приборов гражданского назначения.

«Германия является одним из крупнейших заказчиков. С 2007 года мы поставили туда сотни изделий, и еще сотни — поставим в ближайшее время», — прокомментировал сделку генеральный директор ГИПО Виллен Балоев.

Изделия института применяются при проведении научных экологических исследований. Так, партнёры ГИПО из Ирландии используют дифракционную оптику российского предприятия в камерах для оценки качества воздуха. С их помощью определяется состав и состояние объекта съемки, фиксируются спектральные характеристики каждого пикселя на изображении.

ГИПО выпускает 70% всей дифракционной оптики в России. Заказчиками предприятия являются Ирландия, Германия, Норвегия, Литва, Казахстан, Белоруссия и другие страны мира.

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