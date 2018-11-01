СМИ: Leroy Merlin сталкивается с проблемами роста?

Москва, , 07:58 — REGNUM 31 октября и 1 ноября Экспоцентре в Москве проходит «Ярмарка шансов», которую французская сеть Leroy Merlin устроила для своих потенциальных поставщиков. В ходе мероприятия топ-менеджеры «Леруа Мерлен Восток» Андрей Симкин и Марина Фытова рассказывают о новых магазинах и форматах, Яник Муиш и Наталья Гордон представляют новую концепцию «магазина без мерчендайзеров», Эльдар Тасименов и Алсу Салахетдинова инструктируют по тендерам и принятой в «Леруа» стратегии товарных закупок. Всего в течение двух дней проходит свыше 20 мероприятий деловой программы, в которых принимают участие примерно 300 компаний и пять тысяч посетителей.

«Ярмарка Шансов» выглядит очень привлекательной, отмечает издание «Версия». Ведь только в 2018 году «Леруа Мерлен» планирует открыть в России в добавок к 73 уже существующим целых 20 новых гипермаркетов. В российском портфеле французского ретейлера появляются не просто новые магазины, а совершенно новые для него регионы присутствия.

«Жители там давно мечтают о том, что наконец-то их перестанут обманывать продавцы, что цена на товар будет соответствовать его качеству, заявленные характеристики — реальным, что появится работающая гарантия, будет упрощен возврат и обмен, — пишет «Версия». — Но там, где происходит такой взрывной рост, неизбежны и связанные с ним проблемы. В последние месяцы блогеры и СМИ уже несколько раз «ловили» закупщиков «Леруа Мерлен» на поведении, уместном скорее для «рынков», а не для образцово-показательной французской торговой сети. Наделал много шуму, например, рассказ о том, как магазин продает смесители неизвестного происхождения под видом «немецких». Передавалась из уст в уста скандальная история о том, как на официальном ценнике Леруа была размещена ложная информация о составе изделия: под видом безопасного и надежного латунного смесителя продавался дешевый и потенциально опасный цинковый суррогат».

«Из сотен комментариев на просторах интернета вполне можно было предположить, что это вовсе не единичные случаи, — пишет «Версия». — Назывались и менеджеры, в чьей сфере ответственности находятся все эти раздражающие потребителя «чудеса». В частности, за закупки сантехники и плитки в «Леруа Мерлене» много лет отвечает Светлана Конюхова. Но вот беда: ни от самой Светланы, ни от ее непосредственного руководства никаких комментариев публика так и не дождалась. Есть и другие проблемы, не столь очевидные рядовым покупателям. С увеличением числа магазинов сети пропорционально увеличиваются и объёмы ее закупок. Способность обеспечить требуемый объём бесперебойных поставок является ключевым пунктом в списке требований французов к своим партнерам. В итоге же плодами взрывного роста зачастую пользуются не те, кто производит самый известный или качественный продукт, а лишь те, кто готов по особой договоренности с менеджерами дать максимальное количество товара по минимальной цене».

«Мы видим бездонную бочку Китая, производственные возможности которого абсолютно безграничны. При этом российские производители ничуть не отстают ни по объемам, ни по качеству. Они занимали и могли бы занимать достойное место на полках магазинов, однако их заменяют на более выгодные менеджерам «псевдогермании» и «псевдочехии». Будет ли высшее руководство Leroy Merlin попустительствовать такой ситуации?» — задается вопросом издание.

«Это всё темы, о которых посетители «Ярмарки шансов» наверняка захотят поговорить с высокопоставленными спикерами «Леруа Мерлен». Ведь от того, что зарекомендовавших себя брендов на полках «Леруа Мерлена» станет меньше, удовлетворенность покупателей явно не возрастёт, — уверена «Версия». — Напротив, количество претензий и жалоб лишь увеличится. Говорят что где-то на просторах сети уже может готовиться к подписанию петиция с требованиями к французам: оградить российских производителей от нечестной конкуренции, а российских покупателей — от контрафакта и фальсификата на полках. Чтобы сохранить плановые объёмы роста в России, не растерять доверие покупателей в существующих и особенно в перспективных регионах присутствия, «Леруа Мерлен» так или иначе придётся что-то со всем этим комплексом вопросов делать».