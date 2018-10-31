Рубль теряет поддержку, но пытается удержаться

Москва, , 15:43 — REGNUM Последние дни октября ознаменовались некоторым восстановлением на фондовых рынках США: все три основных индекса пытаются расти с недавно достигнутых минимумов. А индекс доллара DXY продолжает уверенный рост выше отметки 96,50. У российской валюты, напротив, дела уже не так хороши, как в начале месяца. Но и не так плохи, как могли бы быть при общем укреплении доллара на мировом валютном рынке. Причина в том, что отечественную валюту продолжают поддерживать два временных фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«Во-первых, хотя падение нефти марки WTI с годовых максимумов в последние дни продолжилось до отметки $65,38 за баррель (минимальное значение вторника, 30 октября), в моменте она пытается восстанавливаться и закрепиться в районе 66,80−90 долл. за баррель. Во-вторых, налоговый период всё ещё не закончился, что традиционно поддерживает рубль.

В то же время следует отметить, что все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и октябре, носили (и носят) исключительно временный характер. Что касается вышеуказанных причин временной «крепости» рубля, их действие ограничено периодом в пару-тройку торговых дней и уже совсем скоро сойдёт на нет», — пояснил эксперт.

Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились, особенно санкционная составляющая. Уже 6 ноября американцы грозились ввести новый «адский» пакет санкций. И обещают впредь ужесточать их каждый месяц-два. И действие этих негативных для отечественной валюты «долгоиграющих» факторов неизбежно пересилит влияние краткосрочных (временных) факторов, работающих на рубль. Вероятно, начало процесса уже не за горами.

«1 ноября наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала открытие с небольшим (5−20 копеек) ценовым разрывом вверх, потом незначительное снижение (не ниже, чем 65,25 рубля за доллар). Затем быстрый разворот вверх, преодоление важного уровня 65,50 рубля за доллар, закрепление выше нижней границы в районе 65,70 и постепенное восстановление к верхней границе 66 рублей за доллар. Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше значения в 66,30 рубля, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 ускорится», — считает Перекальский.

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