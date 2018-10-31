Ярославский депутат предложил выход из кризиса с бюджетом города

Ярославль, , 15:56 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев предложил способ выхода из кризиса с городским бюджетом. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, долг города (около 7 млрд рублей) сравнялся с собственными доходами, что больше не позволяет покрывать разницу между доходами и расходами за счет новых заимствований. Кроме того, около 700 млн в год тратится на обслуживание долга — выплату банковских процентов.

Андрей Лихачев считает, что город может решить проблему долга за счет единовременной крупной продажи непрофильных активов. Ранее город продавал свое имущество по частям, реализуя как отдельные объекты, так и целые предприятия, принадлежащие городу. Но это позволяло лишь затыкать дыры в бюджете.

Некогда наши муниципальные предприятия были наделены муниципальным имуществом. Затем большинство из них было акционировано. Сейчас бывшее городское имущество разбросано по разным предприятиям. Я предлагаю провести ревизию всего имущества. Все активы, которые непосредственно не нужны для исполнения полномочий органом местного самоуправления, необходимо объединить в одном крупном акционерном обществе. Сумма получится приличная — 5−7 миллиардов рублей. В этом случае мы можем не распродавать его по частям местным предпринимателям, а обратиться к крупным внешним игрокам, которым интересны имущественные комплексы стоимостью свыше 1 млрд, и за счет продажи акций выручить единовременно крупную сумму», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев.

По словам Лихачева, в состав этого имущественного комплекса могут войти все городские рынки и ярмарки, здания бывших Вознесенских казарм со спортивным и концертным залами, городские парки, земельные участки, здания, часть имущества «Городского спецавтохозяйства» и других предприятий.

Этим имуществом может управлять и частник, потому что городские предприятия, кроме «Ярлифта», не приносят сколько-нибудь ощутимой прибыли в бюджет. Это разовая акция, вырученные деньги нужно пустить на погашение городского долга, что позволит начать жизнь с чистого листа, избавиться от выплат по процентам», — говорит Андрей Лихачев.

По мнению Лихачева, погасив городской долг, город не должен вновь его наращивать. Для этого нужно перераспределение налоговых доходов в пользу городской казны.

В первую очередь, это штрафы ГИБДД, которые сейчас в основном платят жители города, но уходят они в областной бюджет. Они должны зачисляться в бюджет города. Сегодня жители Ярославля формируют дорожный фонд на 4 млрд рублей, а город получает оттуда в лучшем случае 1,5 млрд. Этот перекос надо менять. Кроме того, нужно возвращаться к идее платного парковочного пространства в центре Ярославля, это тоже позволит пополнить бюджет. У нас есть предприятие, которое обслуживает ливневую канализацию «РиОГС», оно работает за счет бюджетных субсидий. Нужно вводить плату за подключение к сетям ливневой канализации, что позволит уйти от субсидии», — говорит Андрей Лихачев.

По мнению Лихачева, погашение долга Ярославля за счет собственных средств даст весомый аргумент в переговорах с областными властями о перераспределении доходов в пользу Ярославля.