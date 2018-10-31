Минэнерго РФ купило иранские активы «Зарубежнефти»

Москва, , 15:14 — REGNUM Российская государственная нефтяная компания «Зарубежнефть» продала свое дочернее предприятие «ЗН-Восток» структуре Минэнерго РФ. Об этом со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса» 31 октября пишут «Ведомости».

Отмечается, что продажа «ЗН-Восток» — оператора добывающих проектов в Иране — состоялась за несколько дней до вступления в силу антииранских санкций США. Также сообщается, что «Зарубежнефть» была единственной компанией из России, получившей контракт в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года сообщалось, что три российские нефтяные компании представили свои планы по разработке месторождений черного золота в Иране после снятия с него европейских и американских экономических санкций. Речь тогда шла о таких российских компаниях, как «Лукойл», «Газпром-нефть» и «Зарубежнефть».

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