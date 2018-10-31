15,5 млн жителей Германии живут в бедности или на ее пороге — статистика

Берлин, , 14:58 — REGNUM Бедность угрожает или уже является реальностью для 15,5 млн жителей Германии, передает немецкий телеканал N-TV 31 октября.

Несмотря на бум немецкой экономики, миллионы граждан Германии близки к бедности или уже живут за ее чертой. Как показало исследование в рамках всей страны, множеству людей не хватает средств на оплату аренды, отопления, других счетов.

Почти каждый пятый живет за чертой бедности или социальной изоляции. В 2017 году число таких людей составило 15,5 млн человек — 19% населения Германии. Об этом сообщило федеральное статистическое управление со ссылкой на общеевропейское исследование «Жизнь в Европе» (EU-SILC). В масштабах всего Евросоюза в 2017 году бедность угрожала 22,5% населения.

У 16,1% населения Германии (13,1 млн человек) доходы в 2017 году составляли менее 60% среднего заработка. Этот порог, ниже которого начинается бедность, для одинокого человека составлял €1096 в месяц, для двух взрослых с двумя детьми до 14 лет — €2302.

Исследование «Жизнь в Европе» ежегодно изучает ситуацию в 14 тыс. немецких домашних хозяйствах и считается репрезентативным.