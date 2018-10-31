Жители Ростова-на-Дону ликуют – мусорный завод перенесут за черту города

Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM Группа компаний «Чистый город», которая планировала построить в Советском районе Ростова-на-Дону мусороперерабатывающий комплекс за 4 млрд рублей, вынуждена отказаться от своих планов и подыскать другое место под будущий комплекс. Отдавать участок под завод отказались военные, так как выделенная территория является приаэродромной зоной.

В настоящее время департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону намерен разорвать с компанией договор аренды участка площадью 15,72 га, право аренды на который было продано «Чистому городу» на торгах за 23,8 млн рублей. Как выяснилось, за месяц до торгов вступил в силу ФЗ-342, который запрещает выставлять на аукцион участки, являющиеся зонами с особыми условиями использования территорий. В их числе — приаэродромные зоны, пишет «Коммерсант».

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ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону строительством крупного мусороперерабатывающего завода были недовольны жители микрорайона «Левенцовский». Они провели серию пикетов, а также собирали подписи против возведения объекта в черте города-миллионника.

Также горожане неоднократно обращались к городским властям с просьбой рекультивировать свалку, расположенную неподалёку. Эти работы оценены в 1−2 млрд рублей.

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На рекультивацию свалки в черте Ростова-на-Дону потратят 2 млрд рублей