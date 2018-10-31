Российские компании в Иране достаточно защищены — Песков

Москва, , 14:46 — REGNUM Россия защищает интересы собственных компаний на постоянной основе. При этом такие меры предпринимаются не только в отношении российских компаний в Иране на фоне объявления о введении санкций со стороны США, но и в целом за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, действия для защиты интересов российских компаний […] предпринимаются постоянно, на постоянной основе», — цитирует ТАСС слова официального представителя Кремля.

При этом Дмитрий Песков не стал уточнять, какие именно меры предпринимаются в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из иранской ядерной сделки и о восстановлении антииранских санкций. По условиям соглашения Иран обязался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. США и Израиль регулярно заявляли о несоблюдении обязательств иранской стороной, при этом ни одного факта нарушений со стороны Тегерана никем зафиксировано не было.

Добавим, что против Ирана были восстановлены все санкции, включая и вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Планируется, что с 5 ноября в силу вступят более существенные ограничительные меры, которые затронут экспорт нефти.

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