Киргизия импортирует товары из 126 стран, а экспортирует — в 86

Бишкек, , 14:44 — REGNUM Киргизия поддерживает торгово-экономические отношения со 132 странами мира. При этом республика импортирует зарубежные товары из 126 стран и экспортирует свою продукцию в 86 государств. Такие данные приводит министерство экономики, пишет «Tazabek».

В ведомстве отмечают, что внешнеторговый товарооборот Киргизии за 8 месяцев 2018 года достиг $4 млрд 276,8 млн (281,3 млрд рублей). Объем экспорта в этот период составил $1 млрд 37,5 млн (более 68,2 млрд рублей), а импорт — $3 млрд 239,3 млн (более 213 млрд рублей).

Наиболее активно Киргизия в январе — августе 2018 года торговала с Китаем, доля которого во внешней торговле республики составила 31,8%, с Россией — 23% и с Казахстаном — 11%.

Доля Великобритании от общего объема товарооборота — 7,8%, Турции — 5,7%, Узбекистана — 5,5%, США — 2,6%, Литвы — 1,3%, Германии — 1,2%, Таджикистана — 1%. Торговля с любой другой страной-партнером Киргизии сложилась на уровне менее 1% от общего объема товарооборота республики.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, внешнеторговый оборот Киргизии в 2017 году составил около $6,3 млрд (около 414,4 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился по сравнению с 2016 годом на 12,5%. При этом экспорт вырос на 13,8%, а импорт — на 12%.

Объем торговли между Киргизией и другими участниками Евразийского экономического союза в 2017 году увеличился на 16,6% и превысил $2,4 млрд (около 157,9 млрд рублей). В том числе с Россией — на сумму более $1,4 млрд (около 92,1 млрд рублей), что больше показателя 2016 года на 9,2%.