СМИ: Банк России снизил стоимость активов «Югры»?

Москва, , 14:35 — REGNUM Ресурс «Союз вкладчиков России» разместил на своем сайте приказ временной администрации банка №142 «об отражении в бухгалтерском отчёте ПАО банк «Югра» справедливой стоимости объектов», сообщает издание «Новости-РФ» (http://novosti-rf.ru/business/item/1681-bank-rossii-vtroe-snizil-stoimost-aktivov-yugry.html).

«В результате, — пишут «Новости-РФ», — например, комплекс зданий на улице Угрешской, рыночная стоимость которой, по мнению независимого оценщика, составляет около 4,3 млрд., чиновники ЦБ оценили менее чем в 1,2 млрд. рублей. 10 строений на той же улице стоимостью почти в 2,5 млрд. были обесценены до 812 млн. Пять зданий в Михайловском проезде стоили 596 млн. (оценка самого банка — 819 млн.), а подешевели до 498 млн. Три объекта на улице Талалихина оценивались в почти 2,7 млрд., но подешевели до 533 млн рублей, то есть в пять раз. Ещё одно здание на Талалихина волей ЦБ изменило свою цену с 1,2 млрд. до менее 374 млн.».

Как подчеркивают «Новости-РФ», «это стало итогом распоряжения главы временной администрации кредитной организации от 27 июля 2017 года, в банке были совершены бухгалтерские проводки в операционном дне 21.07.2017 — то есть «задним числом». Как следует из приложенной к документу таблицы «Результаты оценки стоимости имущества», активы банка было существенно обесценены службой анализа рисков ЦБ, в меньшую сторону пересмотревшей справедливую цену столичной недвижимости каждого из 29 объектов».

Между тем еще в начале этого года экс-глава правления «Югры» Дмитрий Шиляев сообщил «Ведомостям», что ЦБ последовательно снизил стоимость заложенных кредитной организации площадей в бизнес-центрах столицы с 16,9 млрд. до 6,4 млрд., «а ещё через пару недель — уже 5,2 млрд.». Чуть раньше, в августе 2017-го, стало известно о том, что квадратный метр главного здания «Югры» на Китай-городе изначально оценённый в 700 тыс. руб., усилиями временной администрация был удешевлён до 200 тыс., пишут «Новости-РФ».