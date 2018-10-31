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В Минтруде рассказали об ожидаемом темпе роста зарплат в 2019 году

Экономика

Темп роста заработной платы в 2019 году ожидается на уровне 6,1%, заявили в министерстве

Москва, 31 октября 2018, 14:28 — REGNUM  Темп роста заработной платы в следующем году может составить порядка 6%, заявила 31 октября замминистра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов РФ.

«Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%», — заявила Ельцова.

По ее словам, в 2020 году ожидается, что рост номинальной заработной платы составит 5,4%, а в 2021 году — 6,6%.

Напомним, 24 октября министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2018 году в стране заработные платы увеличились почти на 11%. По его словам, такие темпы роста зарплат беспрецедентны.

Позже, 26 октября, в ходе работы Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Топилин снова вернулся к этой теме и заверил, что заявление о беспрецедентном росте заработных плат в России в 2018 году было сделано им на основе данных Росстата.

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