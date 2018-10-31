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Лаборатории РосРАО прошли испытания по дозиметрическому контролю

Экономика

Испытания подтвердили способность лабораторий проводить измерения с установленной точностью

Москва, 31 октября 2018, 14:28 — REGNUM  Аккредитованные в Росаккредитации лаборатории радиационного контроля ФГУП «РосРАО» подтвердили высокое качество своих исследований по показателю — индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения, сообщает 31 октября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что одну из самых эффективных и независимых оценок технической компетентности лабораторий дали в Высокотехнологическом научно-исследовательском институте неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара.

«Испытания определяют способность лабораторий проводить измерения с установленной методиками точностью», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Также данный вид проверки позволяет оценить достоверность результатов, полученных в каждой отдельной лаборатории, и даёт представление о квалификации персонала, уровне инструментального и методического обеспечения измерений.

Полученные в ходе межлабораторных испытаний результаты говорят о том, что все измерения проводятся в строгом соответствии с требованиями к компетентности лабораторий, установленных государственным стандартом и требованиями критериев аккредитации лабораторий, утвержденных Министерством экономического развития России.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» — специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в масштабах всей страны.

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