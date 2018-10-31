Рубль слабеет, инфляция растет: правительство уточняет прогноз на 2018 год

Москва, , 14:17 — REGNUM Проект поправок в федеральный бюджет 2018 года правительство внесло в Госдуму 31 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно им, по итогам 2018 года правительство ожидает, что рост ВВП замедлится с планируемых ранее 2,1% до 1,8%.

«Основными причинами пересмотра прогноза стали ухудшение настроений бизнеса из-за объявлений о введении дополнительных санкционных мер, повышенная волатильность на финансовых рынках, ускорение оттока капитала и рост доходностей долговых ценных бумаг», — объясняют в правительстве.

Эти факторы, а также всплеск геополитической напряженности привели к тому, что правительство ожидает ослабление курса рубля в 2018 году. Текущий вариант сметы рассчитан на цене одного доллара в 58,6 рублей, а правительство предлагает курс в 61,7 рублей за доллар.

При этом ситуация на рынках нефти оказалась более благоприятной, чем ожидалось ранее, поэтому правительство повысило прогноз цены на нефть с 61,4 долларов за баррель до 69,6 долларов за баррель.

Инфляция по итогам года окажется на уровне 3,4%, а не 2,8%, как предполагалось ранее. На повышении показателя скажется ослабление рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары.

«Дополнительно давление на цены окажет повышение НДС, частичный эффект от которого проявится уже в 2018 году», — отмечают в правительстве.

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