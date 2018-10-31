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Проект ульяновского бюджета будут рассматривать «сквозь лупу»

Экономика

Проект финансового документа внесён в парламент

Ульяновск, 31 октября 2018, 14:15 — REGNUM  В ульяновском парламенте приступили к рассмотрению и обсуждению проекта областного бюджета на 2019 год, который ранее был одобрен правительством региона. При формировании казны приоритетными направлениями стали задачи, поставленные в майских указах президента Владимира Путина, сообщает Законодательное собрание области.

Согласно проекту бюджета, доходы на 2019 году спрогнозированы в сумме 52,2 млрд рублей, что превышает прошлый год на 4 млрд рублей. Расходы сформированы с ростом на 4,2 млрд рублей — в сумме 51,7 млрд рублей. В структуре доходов наибольшую долю занимают налоговые и неналоговые доходы, которые спрогнозированы в сумме 44,3 млрд рублей. Планируется, что поступит 7,9 млрд рублей из федерального центра.

«В бюджете 2019 года отражены приоритеты в соответствии с майскими указами президента России, и нужно отметить, что основные параметры главного финансового документа значительно выросли по сравнению с прошлым годом», — говорит министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая.

Бюджет сформирован по программному принципу. По словам главы минфина области, в 2019 году будет реализовано 20 государственных программ общим объемом финансирования 50,1 млрд рублей, что составляет 96,8% всех расходов бюджета. В том числе на поддержку реального сектора экономики предусмотрено 8,9 млрд рублей.

«Это прежде всего формирование комфортной городской среды — 252 млн рублей и развитие дорожного хозяйства — 4,8 млрд рублей. Более 36 млрд рублей будет направлено на социальную сферу. Так, например, расходы на реализацию мероприятий в социальной защиты населения вырастут на 872 млн рублей и составят 10,3 млрд рублей, а на здравоохранение предусмотрено 9,8 млрд рублей», — отметил руководитель финансового ведомства.

Законопроект должен быть обсуждён на публичных слушаниях и рассмотрен в первом чтении в течение 25 дней. Первое чтение бюджета запланировано на 21 ноября. Спикер Законодательного собрания области Валерий Малышев заявил, что «каждую цифру мы будем рассматривать очень тщательно, придирчиво, буквально «сквозь лупу»».

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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