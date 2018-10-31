Профицит выше в четыре раза: правительство корректирует госбюджет-2018

Москва, , 14:11 — REGNUM Проект поправок в федеральный бюджет 2018 года правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

По расчётам правительства, в госказну по итогам 2018 года поступит на 1,875 тлрн рублей больше доходов. Это связано, в частности, с более высокими ценами на нефть — 1,582 трлн рублей допдоходов составят нефтегазовые поступления.

Расходы увеличатся не так значительно — на 217,7 млрд рублей. Таким образом, профицит госбюджета окажется в 4 раза выше, чем предполагалось ранее. По расчетам правительства, он составит 2,139 трлн рублей или 2,1% к ВВП.

Первоначальный вариант госсметы был дефицитным. Однако уже летом правительство пересмотрело свои прогнозы и предполагает, что профицит бюджета составит 0,5% к ВВП. Теперь за счет роста поступлений от нефтегазовых доходов, прогноз правительства улучшился в четыре раза.

При этом, согласно бюджетному правилу, дополнительные поступления от продажи нефти по цене, выше 40 долларов за баррель, должны уходить в Фонд национального благосостояния. Другими словами, правительство сможет перечислить в резерв большее количество средств и к концу 2018 года бюджет фонда составит 3,818 трлн рублей.

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