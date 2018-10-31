Транснефть запатентовала новый способ биомониторинга состояния экосистем

Москва, , 14:09 — REGNUM Специалисты компании «Транснефть» запатентовали способ биологического мониторинга состояния экосистем акватории бухты Козьмина (залив Находка), в котором в качестве тест-объектов используются морские гидробионты. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наличие токсичных веществ в водной среде даже в незначительном количестве может приводить к их накоплению в тканях морских организмов, вследствие чего в них начинают происходить изменения. Запатентованное изобретение направлено на контроль и измерение данных изменений в течение времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запатентованная технология предназначена для использования в акватории бухты Козьмина Японского моря — в районе расположения нефтеналивных терминалов ООО «Транснефть — Порт Козьмино». Одним их основных видов деятельности этого порта является приём из нефтепровода, хранение и налив нефти в морские крупнотоннажные танкеры.

Ранее специалисты компании уже проводили отбор проб тканей и определение размеров гидробионтов. Полученные во время мониторинга данные сравнивались со средними фоновыми показателями за 3−10 лет, после чего был сделан вывод о состоянии экосистемы. Применение указанного способа показало свою эффективность, оно хорошо дополняет существующие методы экомониторинга за акваторией бухты Козьмина. Рост и развитие морских обитателей указывает на отсутствие негативного воздействия от деятельности нефтеналивного порта и благоприятной обстановке в акватории в целом.

Читайте также: На Истре установили стационарные боновые заграждения