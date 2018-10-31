Медведев пообещал нефтяникам пойти на крайние меры из-за цен на бензин

Москва, , 14:09 — REGNUM Уже до конца текущей недели в России могут быть введены заградительные пошлины на нефтепродукты. На такие крайние меры правительство РФ готово пойти в том случае, если сегодня, 31 октября, не удаться достичь договорённостей с нефтяными компаниями о стабилизации цен на бензин. Об этом на заседании правительства РФ заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Встреча с нефтяниками запланирована на вечер 31 октября. О её итогах председатель правительства РФ поручил доложить вице-премьеру Дмитрию Козаку.

«Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — подчеркнул Медведев.

По словам Козака, пакет документов о применении крайних мер уже подготовлен.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня назад премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку провести консультации с нефтяными компаниями. Их результатом должно стать соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты. В противном случае, председатель правительства пригрозил введением запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.

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Напомним, несмотря на принимаемые правительством РФ меры, нормализовать ситуацию с ценами на бензин пока не удаётся. Так, в сентябре 2018 года Росстат зафиксировал рост стоимости бензина: на 0,1% — потребительские цены, на 10% — цены производителей.

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