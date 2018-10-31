Фирма из группы экс-главы «Татфондбанка» проводит большие торги

Казань, , 13:51 — REGNUM Ликвидируемый и банкротящийся производитель муки, аффилированный с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, устраивает большую распродажу своего имущества. В списке, выставленного конкурсным управлящим ООО «Дрожжановский элеватор» на торги — семиэтажное нежилое здание, мельничный и мукомольный комплексы, технологическое оборудование, несколько земельных участков, несколько тысяч тонн различных кормов, котельная, комплекты стройматериалов, свиноферма, почти три десятка единиц транспорта, столярный и иные цеха, склады, столовая, гостиница, иные помещения и здания. Лоты сделаны сборными, в каждом по несколько различных единиц движимого и недвижимого имущества, все они находятся в залоге у конкурсных кредиторов. Заявки на торги принимают до 5 декабря 2018 года, торги пройдут 7 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, компания является производителем муки, создана в декабре 2010 года, но с конца апреля 2017 года находится в стадии ликвидации и с того же периода является банкротом. Участниками общества выступают находящиеся в стадии ликвидации с ноября 2017 года ОАО «Каратунское хлебоприёмное предприятие» и ООО «Татсельхозпродукт». Последнее также ликвидируется и на 19% принадлежит бывшему председателю правления обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» Роберту Мусину.

ООО «Дрожжановский элеватор» также имеет 5336 обыкновенных акций АО «Буинский элеватор». Последнее в декабре 2017 года признано банкротом.

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Среди основных кредиторов компании «Дрожжановский элеватор» — ФНС России (сумма требований — свыше 18,75 млн рублей), ООО «Татсельхозпродукт» (более 1,7 млрд рублей), ООО «Полет» (свыше 1,94 млрд рублей), ООО «Интрейдпром» (более 807,6 млн рублей) и ПАО «Татфондбанк» (свыше — 2,247 млрд рублей). Всего в состав третьей очереди кредиторов компании внесено претензий на сумму 6 727 288 619,38 рубля 18 копеек.

Для покрытия части долгов конкурсный управляющий 7 декабря 2018 года проведёт большие торги, на которых будут представлены три сборных лота. Один из них включает горох кормовой (2 325,593 тн), тритикале кормовое (1 883,463 тн), ячмень кормовой (6754,1 тн), комплекты стройматериалов для свинокомплекса, столовой, цеха по переработке сои. Имущество находится в залоге у конкурсного кредитора ООО «Татсельхозпродукт», его начальная цена — 51 002 462 рублей.

Следующий лот в залоге у ООО «Полёт», его начальная цена — 316 933 988 рублей. В составе — здание котельной комбикормового завода, здание трансформаторной подстанции, крупные земельные участки, здание свинофермы, котельная, мукомольный комплекс и комплекс по производству комбикормов, склады, здание скотоубойного цеха, гараж, столярный цех, столовая, 110 единиц оборудования, 20 единиц транспорта, восемь единиц самоходной техники и иное имущество.

И последний лот, выставленный с начальной ценой 240 004 138 рублей, находится в залоге у конкурсного кредитора ООО «ТПК «Агро-Трейд». В составе лота — технологическое оборудование, семиэтажное нежилое здание, мельничный комплекс, земельные участки.