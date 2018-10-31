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Медведев не исключил заградительных пошлин на нефтепродукты

Экономика

Правительство попробует договориться с нефтяниками об их контроле за стоимостью продукции

Москва, 31 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Отсутствие договоренностей между правительством и нефтяниками станет основанием для введения заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты. Об этом заявил 31 октября на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, документ о введении пошлин примут в том случае, если до конца текущей недели соглашение, направленное на стабилизацию цен, не появится. Если договор состоится, нужно будет следить за его выполнением.

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Мониторинг соглашения станет одной из задач, вменённых в обязанности Министерства энергетики и правительства в целом, подчеркнул Медведев. Если же договора не будет, до конца недели выйдет документ о введении пошлин.

Таким образом глава правительства ответил на слова вице-премьера Дмитрия Козака о том, что 31 октября в 18:00 в Доме правительства состоится встреча с представителями нефтяных компаний. Правительство попробует договориться с нефтяниками об их контроле за стоимостью продукции или пойдет на «крайние меры» — заградительные пошлины, если успеха не будет.

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