Глава Липецкой области принял участие в обсуждении мониторинга нацпроектов

Липецк, , 13:47 — REGNUM Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов 30 октября принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое прошло в Москве под руководством заместителя председателя правительства Виталия Мутко. Как сообщила пресс-служба областной администрации, главной темой стал мониторинг реализации национальных проектов.

Раньше правительство осуществляло выборочный контроль за регионами по отдельным пунктам, но теперь процесс станет регулярным и более углубленным. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что по каждому нацпроекту будет вестись ежедневный оперативный мониторинг, который будет распространяться и на субъекты федерации.

На заседании был представлен доклад о проекте федерального бюджета на 2019 год, а также о планах на 2020−2021 годы в части межбюджетных отношений.

«Каждый субъект Российской Федерации должен свой региональный проект сделать по развитию федеральных проектов, поставить каждый свои целевые показатели, они должны быть сформированы в общие цели и задачи», — сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Были разработаны паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. С 2019 по 2021 годы на эти цели будет направлено 4,6 триллиона рублей.