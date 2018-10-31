Трудный ноябрь: рубль ждут испытания

Москва, , 13:46 — REGNUM Доллар США в октябре укрепился к рублю на 0,5%, евро снизился к рублю почти на 2%. Сейчас сложились вполне здоровые рыночные рамки, внутри которых рублевые пары могут балансировать довольно долго. Для пары доллар/рубль это диапазон 65,30−66,45 руб., для пары евро/рубль — коридор 74−77,00 руб. В ноябре рублю может быть непросто, заявили корреспонденту ИА REGNUM в аналитическом департаменте Альпари.

«С одной стороны, способна осложниться геополитическая составляющая: уже 6 ноября в Конгресс США пройдут выборы, и по их результатам будет понятно, как быстро конгрессмены вернутся к вопросу ужесточения пакетов антироссийских санкций. Для рубля это выраженный риск, который отчасти уже учтен в ценах, но всегда остается место для волатильности и эмоций», — считают аналитики.

С другой стороны, в начале ноября в полную силу вступят американские санкции в адрес Ирана. Сырьевой рынок тоже к этому готов, санкции применялись в несколько этапов, отдельные игроки в секторе нефти уже предприняли меры для того, чтобы заместить недостаток предложения сырья, который обязательно проявится. Так или иначе, для сектора нефти предстоит весьма эмоциональный период. Для рубля как для сырьевой валюты также важны колебания цены на сырье.

«Помимо этого, необходимо наблюдать за ходом аукционов Минфина по размещению ОФЗ: здесь пока ситуация складывается не самым благополучным для ведомства образом, внешняя конъюнктура мало способствует покупке долга. Каждый неудачный аукцион — это негатив для российской валюты», — отметили в департаменте.

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