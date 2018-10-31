Критика «Роснефти» справедлива, но цель – устранить конкурентов: эксперт

Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Критику со стороны «Роснефти» можно считать обоснованной, но целью этой критики является устранение конкурентов — независимых АЗС, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 31 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя официальное заявление «Роснефти» о ситуации на топливном рынке.

Как сообщалось ранее, «Роснефть» в своем официальном заявлении обвинила «ряд независимых АЗС» в проведении «провокационной кампании». Такие участники рынка «не несут никакой ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли», сказано в заявлении.

Целью провокационной кампании является «обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России», полагают в Роснефти. Независимые АЗС работают «в серой зоне без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов», сказано в заявлении. «Роснефть» предлагает государству провести проверку деятельности этих АЗС.

Критику «Роснефти» в отношении независимых АЗС можно считать отчасти обоснованной, другое дело, что целью этой критики является устранение конкурентов и укрепление собственных позиций на рынке. Компания смещает акценты и переносит негатив с вертикально интегрированных компаний на продавцов, которые якобы во всем и виноваты.

Но проблема состоит в том, что государство ранее само стимулировало увеличение объемов экспорта нефтепродуктов ввиду их высокой добавленной стоимости. Теперь же государство не устраивают цены на топливо на внутреннем рынке. Но внутренние цены естественным образом «подтягиваются» к внешним, которые растут.

Вероятно, «Роснефть» свои заявлением добивается снятия ограничений, наложенных на нее антимонопольной службой. В частности, ФАС требует продажи части сети АЗС в регионах, например, в Башкирии.

«Роснефть» же показывает, что вся проблема — в рознице, и намекает, что если она будет владеть собственными АЗС, то как социально ориентированная компания с госучастием будет устанавливать там социально ориентированные цены. Это попытка использовать подходящий момент для устранения конкурентов.

Оптимальным выходом из ситуации было бы использование механизмов биржевой торговли, где все участники находились бы в равных условиях. Если же производители будут продавать топливо через собственные АЗС, то независимые участники рынка будут вынуждены перекупать необходимые объемы и таким образом неминуемо проиграют конкуренцию, — отметил Кумановский.