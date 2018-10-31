В Госдуме предлагают меры, позволяющие стабилизировать цены на бензин

Москва, , 13:42 — REGNUM В Госдуме настаивают на отмене повышения акцизов на топливо с 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает отменить повышение с 1 января топливных акцизов, ввести льготную ставку НДС (10%) при розничной продаже бензина и дизтоплива, обусловить доступ топливных компаний к экспорту нефтепродуктов соответствующим объемом их поставок на внутренний рынок.

По мнению парламентария, практика переговоров правительства с крупнейшими компаниями свидетельствует об отсутствии системы государственного регулирования рынка, стабильных и понятных правил игры.

«Сначала топливные компании задирают цены, потом после увещеваний на время их замораживают, потом новый скачок, новые переговоры, и так далее. При этом чиновники делают вид, что контролируют ситуацию, а олигархи демонстрируют «социальную ответственность». Всем хорошо, кроме потребителей, которые из своих кошельков оплачивают этот междусобойчик», — возмущен депутат.