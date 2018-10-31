Чувашским мамам помогут открыть свой бизнес

Чебоксары, , 13:33 — REGNUM В Чебоксарах стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». В Чувашии он будет реализован впервые и ориентирован женщин, которые хотят совмещать материнство и бизнес, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития Чувашии.

В рамках проекта с 19 по 23 ноября пройдёт обучение и тренинги для женщин. Они запланированы в республиканском бизнес-инкубаторе. Организаторы проекта «Мама-предприниматель» отмечают, что он разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также безработных женщин. Цель проекта — помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.

«Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения — конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница в каждом из городов проекта получает грант в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В 2017 году проект реализован в 20 регионах страны, в 2018 году их число превысит 50.

По данным минэкономразвития Чувашии, в 2017 году действовало 41,65 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). Отраслевая структура свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств (42%), в транспортировке и хранении (10%), строительстве (8,8%), обрабатывающих производствах (7,3%), в сельском хозяйстве (3,6%). Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) МСП и численность занятых в сфере индивидуального предпринимательства за 2017 год составила 138,4 тыс. человек. Общая сумма налогов и сборов, уплаченных субъектами МСП в бюджеты, достигла 13,3 млрд рублей, среднемесячная заработная плата работников малых предприятий выросла на 3,4% и достигла 19 073 рубля. Оборот субъектов МСП в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 8% — до 303,2 млрд рублей.