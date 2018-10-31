Министр нефти Ирака назвал цену на топливо «справедливой»

Багдад, , 13:24 — REGNUM Министр нефти и Ирака Тамер аль-Гадбан назвал 31 октября нынешнюю цену на нефть «справедливой», подчеркнув, что Багдад со своей ответственностью подойдет к поставкам нефти на международный рынок, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил, после того как официально взял на себя обязательства своего предшественника Джабара аль-Луайби.

«Мы предпримем все необходимые шаги для стабилизации рынка», — подчеркнул аль-Гадбан, уточнив, что «цена нефти находится в данный момент на справедливой отметке».

«Она не слишком высока. Это не $100, но и не $30», — добавил он.

Напомним, цены на нефть продолжают расти. Так, фьючерсы на нефть Brent 31 октября достигли отметки цене $76,39 за баррель. В свою очередь, нефть марки WTI подорожала до $66,49.