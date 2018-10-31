В Великом Новгороде отремонтировали дороги на 308 млн рублей

Великий Новгород, , 13:06 — REGNUM В Великом Новгороде в 2018 году было заключено 10 контрактов на ремонт 57 участков автомобильных дорог и тротуаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, на эти цели было направлено 308,4 млн рублей, из которых больше 305 млн рублей — средства регионального дорожного фонда, софинансирование из бюджета муниципалитета составило 3,3 млн рублей.

«Площадь выполнения работ составляет 331,6 кв. м, протяженность — 28,73 км», — прокомментировали в мэрии.

Завтра, 1 ноября, завершается срок исполнения муниципальных контрактов на ремонт дорог, после чего специалисты комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода будут в течение двух недель вести приёмку выполненных работ.

За 10 дней до завершения срока исполнения контрактов, по данным на 22 октября, из 57 участков ремонтируемых дорог были полностью сданы и приняты 35, остальные находились в разной степени готовности. В целом, работы были выполнены на 91%.

Напомним, приведение в нормативное состояние дорог в Новгородской области и в областном центре — Великом Новгороде — стало одной из основных задач нового руководства региона. С 2017 года городу выделяется порядка 500 млн рублей на приведение дорог в порядок. Региональные власти заявили, что намерены сохранять финансирование дорожного строительства в Великом Новгороде на этом же уровне ежегодно, чтобы к 2022 году дороги в городе были в идеальном состоянии.

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