Правительство РФ готовит «крайние меры» для сдерживания цен на бензин

Москва, , 13:15 — REGNUM Правительство РФ может пойти «на крайние меры», если не удастся договориться с нефтяными компаниями о ценах на бензин. Об этом заявил 31 октября вице-премьер Дмитрий Козак на заседании правительства РФ.

«Сегодня в шесть часов вечера все нефтяные компании собираются здесь в Доме правительства, сегодня же попытаемся подписать все эти соглашения, и если они будут подписаны, то, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере, заградительной пошлине, не будет. Если будет отказ, то, видимо, придется пойти на эти крайние меры для того, чтобы отрегулировать внутренний рынок», — сказал Козак.

Напомним, правительство России рассматривает два варианта сдерживания роста цен на бензин — это соглашение с нефтяными компаниями, по которому они будут контролировать стоимость продукции, а также введение заградительных пошлин.

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