В Крыму считают расходы на безопасность детей

Симферополь, , 12:52 — REGNUM На установку заборов, тревожных кнопок и систем видеонаблюдения в крымских учреждениях образования необходимо около двух миллиардов рублей. Об этом 31 октября на заседании крымского парламента заявил руководитель комитета по образованию, науке, молодёжной политике и спорту РК Владимир Бобков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сначала необходимо завершить работы по оформлению земельных участков, на которых расположены школы, а потом возвести вокруг них ограждения в соответствии с едиными стандартами высоты и качества конструкций.

«Из 518 школ полноценное ограждение имеют 203 — это 39%. Из 403 детских садов — 341, это 84%. Из 55 учреждений дополнительного образования — 25, это 45%. Чтобы эту проблему решить в масштабах республики, необходимо ориентировочно около двух миллиардов рублей», — сообщил Бобков.

Он также отметил, что в учебных заведениях необходимо установить системы видеонаблюдения и тревожные кнопки, особенно в муниципалитетах.

«За последние четыре года из 976 учреждений системы наблюдения были установлены лишь в 493», — подчеркнул Бобков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на территории российского полуострова 80% образовательных учреждений не соответствуют стандартам безопасности, подчеркнув, что только на первоочередные меры антитеррористической безопасности необходимо около 60 миллиардов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: 80% учреждений не соответствует стандартам безопасности

Читайте развитие сюжета: Рязанские школы проверили после трагедии в Керчи