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Москва снижает уровень госдолга

Экономика

Уже к 2019 году уровень государственного долга столицы составит 30 млрд рублей

Москва, 31 октября 2018, 12:25 — REGNUM  К началу 2019 года государственный долг Москвы снизится и составит 30 млрд рублей. Такие цифры во время выступления на заседании Московской городской думы, на котором в первом чтении рассматривался городской бюджет, озвучила руководитель московского департамента финансов Елена Зяббарова.

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По её словам в настоящее время госдолг столицы составляет 34 млрд рублей.

«В ноябре мы погасим 4,3 млрд рублей государственного долга. И в новую трёхлетку мы войдём с объёмом долга в 30 млрд рублей», — цитирует РИА Новости слова Зяббаровой.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года долг российских регионов перед государством сократился на 200 млрд рублей. На 1 января 2018 года он превышал 2 трлн рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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