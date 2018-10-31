Эксперт: миллионеры хранят деньги за рубежом потому, что не верят власти

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Основной причиной вывода российскими миллионерами своих средств в иностранные юрисдикции является их недоверие к власти и желание защитить свои деньги от возможной экспроприации, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 31 октября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя итоги исследования Frank RG о том, в банках каких стран хранят свои сбережения российские долларовые миллионеры.

Как сообщалось ранее, согласно данным исследования Frank RG, около 70% средств российских граждан, обладающих как минимум 1 миллионом долларов на своих счетах, хранятся в банках иностранных государств. Общий объем средств оценивается в 455 млрд долларов, из которых лишь около 140 млрд долларов хранятся в отечественных банках.

«Причин у этой ситуации много, но важнейшей из них является тотальное недоверие граждан, в том числе и миллионеров, к власти. Она уже много раз доказывала, что не держит слова и может в любой момент провести очередную «оптимизацию», изъяв средства граждан. Вот они и прячут эти средства от государства там, где их просто так отобрать нельзя.

Сделать с этой ситуацией уже ничего нельзя. Уровень недоверия слишком высок. Да, в последние годы у российских олигархов возникают определенные проблемы на Западе. Но ведь средства, о которых идет речь, принадлежат не только олигархам.

Беды Абрамовича или Дерипаски не находят отклика в широких народных массах. Гражданам очевидно, что в этой санкционной войне о народе не думает ни одна из сторон. Отсюда и реакция по принципу «чума на оба ваши дома», — отметил Третьяков.