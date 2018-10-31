Расчищать федеральные трассы зимой будет около 10 тыс. единиц техники

Москва, , 12:22 — REGNUM Все дорожные службы, подведомственные Федеральному дорожному агентству, заявили о стопроцентной готовности к зиме. Так, для расчистки федеральных трасс от снега зимой будет выделено около 10 тыс. единиц техники, сообщили в Росавтодоре.

Парк специальной дорожной техники насчитывает более 4 тыс. комбинированных дорожных машин, более 1 тыс. автогрейдеров, 423 роторных снегоочистителя, почти 1,5 тыс. экскаваторов и погрузчиков, 393 бульдозера, около 1700 тракторов со снегоочистительным оборудованием.

Также дорожники заготовили 755 тыс. кубометров песка, 115 тыс. тонн жидких противогололедных материалов, 4 млн тонн реагентов и столько же песко-соляной смеси. Песком дорожников будут обеспечивать 958 пескобаз.

Кроме того, в зимний период на федеральных трассах организуют круглосуточную работу 986 теплых стоянок для техники и 880 помещений для обогрева и отдыха дорожных рабочих и водителей. В настоящее время на федеральных трассах действуют 1215 автоматизированных систем метеорологического контроля и 969 пунктов учета интенсивности дорожного движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Васильев предложил протестировать современные методы зимнего содержания дорог без использования песка на экспериментальных полигонах координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

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