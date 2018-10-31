Целью коррекции нефти — уровень $77

Москва, , 12:05 — REGNUM Сегодня, 31 октября, утром бочка нефти эталонной марки Brent торгуется на отметке $76,80, в то время как нефть сорта WTI оценивается в $66,70 за баррель. Рынок черного золота перетерпел несколько потрясений на минувшей неделе, заставив инвесторов понервничать. Начиная с отчета американского минэнерго о выросших запасах нефтепродуктов, обвалом фондового рынка США и заканчивая разговорами о возможных новых санкциях в отношении Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

«Последние данные института нефти API, которые также продемонстрировали существенный рост запасов (на 5,69 млн баррелей), не добавили оптимизма рынку нефти. Постепенно рассасываются и опасения рынка в отношении вводимых с 4 ноября санкций США в отношении Ирана, предполагающих полный запрет на экспорт нефти из этой арабской страны, в связи с тем, что США готовы разрешить отдельным странам частичные, ограниченные во времени закупки нефти у Ирана. Однако пока неизвестно о конкретных договоренностях по таким поставкам», — пояснил эксперт.

31 октября в фокусе участников рынка — новый недельный отчет о запасах сырой нефти, бензина и дистиллятов. По прогнозам аналитиков сегодняшние данные Минэнерго США могут показать менее значительный, но все же рост американских резервов на 4,11 млн баррелей, в то время как повышение прошлой недели составило 6,35 млн.

«Несмотря на значительный негативный фон, с технической точки зрения можно предположить, что рынок нефти нащупал свое локальное «дно» в ценовом диапазоне $75,11 — 75,50 для нефти Brent. В основе прогноза на сегодняшний день — восходящая коррекция. Первой целью коррекции выступит уровень $77 за баррель нефти Brent. Далее выход официальных данных о запасах нефти от американского министерства энергетики, намеченный на 17:30 мск, может задать тренд на ближайшие дни», — полагает Кузьмин.

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