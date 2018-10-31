Российские миллионеры хранят в банках РФ меньше трети своих сбережений

Москва, , 11:57 — REGNUM Российские миллионеры хранят в отечественных банках меньше трети своих сбережений, говорится в опубликованном исследовании компании Frank RG.

Так, в текущем году 27 тыс. человек, имеющие активы более $1 млн, держали свои средства в российских банках. Совокупный размер их активов составляет $455 млрд, из них $315 млрд хранятся в зарубежных банках. Соответственно в российских кредитных учреждениях хранится $140 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура России будет наделена полномочиями по взаимодействию с компетентными органами других государств при проверках соблюдения антикоррупционного законодательства российскими чиновниками.

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