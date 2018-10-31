Рубль на редкость устойчив к внешней турбулентности

Москва, , 11:56 — REGNUM Российский рубль оказался на редкость устойчивым к внешней турбулентности. Даже, несмотря на завершение налогового периода, доллару не удалось преодолеть уровень 66. Не помогло ни снижение цен на нефть, которая 29 октября потеряла 2%, ни падение западных рынков на прошедшей неделе. Рубль оставался в жестком диапазоне от 65 до 66 к доллару США. В последнюю торговую сессию этот диапазон даже сузился до 65.4−65.80, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Видимо, пока процесс активного выхода нерезидентов из российских ОФЗ закончился. На рынке ОФЗ наблюдается стабилизация, доходность по десятилетним бумагам закрепились в районе 8,6%. Поэтому Минфин РФ 31 октября решил снова провести два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Пока нет признаков того, что эти аукционы могут пройти плохо. Хороший результат поддержит российский рубль», — отметил эксперт.

Любопытно, что рубль перестал реагировать на динамику доллара на внешних рынках. Индекс доллара 30 октября вышел на максимальный уровень в 2018 году, приблизившись к 97 пунктам. Активно доллара растет к основным валютам — иене, евро и фунту. Этому способствует очевидный дефицит американской валюты на мировом рынке, индикатором которого является ставка Libor, которая подскочила до 2,52%.

«Если негативные тенденции на мировых рынках будут нарастать, а для этого есть все предпосылки, то рубль в такой обстановке не сможет долго держаться в диапазоне 65−66. Можно ожидать, что уже в ближайшее время сопротивление в районе 66 не устоит и доллар начнет интенсивнее укрепляться к российской валюте», — считает Богданов.

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