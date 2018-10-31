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В Южном университете прошёл Первый Всероссийский урок цифровой экономики

Экономика

Спикеры представили движение Digital Generation и программу российского правительства

Ростов-на-Дону, 31 октября 2018, 11:46 — REGNUM  Первый Всероссийский урок цифровой экономики прошёл на площадке Южного федерального университета в рамках движения Digital Generation, сообщает 31 октября пресс-служба вуза.

Урок объединил студентов Института высоких технологий и пьезотехники, физического факультета, факультета управления Южного федерального университета и обучающихся Ростовского-на-Дону колледжа радиоэлектронники, информационных и промышленных технологий.

На открытии мероприятия выступил региональный координатор движения Digital Generation в Ростовской области Олег Кондрашов. Он рассказал о движении и форматах работы с молодежью.

В качестве спикера выступила специалист 1-го разряда отдела ведения федеральных реестров Министерства финансов Ростовской области Юлия Бабурина. Она представила программу правительства России «Цифровая экономика Российской Федерации».

Отмечается, что в акции приняли участие около 70 человек.

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