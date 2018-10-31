Депутат Рабинович рассказал о долговой катастрофе Киева

Киев, , 11:37 — REGNUM С экономикой Украины происходит катастрофа. Новый бюджет проектируется главным образом для обслуживания внешнего долга, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

На конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, совокупный внешний и внутренний долг приблизился к отметке $75 млрд.

«В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов — это обслуживание внешнего долга», — подчеркнул Рабинович.

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По его словам, это означает, что жители страны, их дети и внуки обязаны «пахать и пахать» на Международный валютный фонд и сто человек, у которых «космически» растут доходы. Тарифы на коммунальные услуги для населения были увеличены под предлогом получения помощи от МВФ, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за госпереворотом в Киеве в 2014 году последовал упадок украинской экономики. Ключевые отрасли остановились в развитии, крупнейшие предприятия прекращают работу. Экономические реформы проводятся на кредиты МВФ, при этом услуги ЖКХ для населения дорожают, а зарплаты и пенсии не растут.

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