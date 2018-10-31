Топили и не платили — ярославская фирма не может взыскать деньги за мазут

Новый Некоуз, Ярославская область, , 11:34 — REGNUM Ярославская фирма «Агреман» обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве МУП «Октябрь-ЖКХ» Некоузского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Агреман».

Между ООО «Агреман» и МУП «Октябрь-ЖКХ» был заключен контракт на поставку топочного мазута для котельной в поселке Октябрь в отопительном сезоне 2017−2018 годов. Фирма поставила мазут на общую сумму 32,8 млн рублей, но МУП заплатил меньше половины. На 30 октября МУП должен 18,8 млн.

Вместо возврата долга собственник МУП «Октябрь-ЖКХ» — администрация Некоузского района — сначала решил изъять здание котельной из хозяйственного ведения МУПа, а потом была начата процедура ликвидации предприятия.

Кредиторы полагают, что речь идет о намеренном выводе имущества муниципального предприятия, без которого возврат долгов невозможен. Заместитель директора ООО «Агреман» Михаил Черин предположил, что постановление о выводе котельной было подписано бывшим главой Некоузского района Сергеем Некрутовым задним числом.

26 октября у нас прошло совещание, где присутствовало руководство департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, администрации Некоузского района и мы. Администрация района заявила, что для них это ситуация тупиковая, и они не знают, как будут рассчитываться. Представитель департамента ЖКХ им подсказал, что они как собственник должны отвечать как минимум уставным капиталом. К нему еще можно добавить 5 миллионов платежей за июль 2018 года, которые администрация недополучила с одного предприятия. Итого 12 миллионов администрация Некоузского района может насобирать, а около 6−7 миллионов они должны найти сами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ООО «Агреман» Михаил Черин.

ООО «Агреман» обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве МУП «Октябрь-ЖКХ».

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