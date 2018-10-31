Мэрия Воронежа не нашла кредитора на миллиард рублей

Воронеж, , 11:05 — REGNUM Два тендера на открытие кредитных линий по 500 млн рублей каждый, объявленные администрацией Воронежа, остались без участников. Это следует из документов на сайте госзакупок. Срок приема заявок на участие истек 29 октября.

Тендеры по открытию невозобновляемой кредитной линии на три года были объявлены 9 октября. Деньги предполагалось направить на покрытие дефицита бюджета Воронежа, а также для погашения долговых обязательств. За обслуживание, согласно документам, мэрия готова была отдать до 239,87 млн рублей (по 119 млн 935 тыс. за каждый кредит). Однако ни одной заявки от банков не поступило.

Отметим, что с начала года для администрации Воронежа было открыто шесть кредитных линий на общую сумму 3,6 млрд рублей.