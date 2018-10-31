Информсистема объединит свыше 1,6 тыс. учреждений Татарии

Казань, , 11:01 — REGNUM В Татарии на доработку информационной системы бюджетного учета и отчетности для учреждений республики потратят 134 млн рублей. Работы, который должен будет произвести победитель аукциона, связаны с тем, что учреждения региона переходят на централизованную систему бухгалтерского учета и централизованное начисление заработной платы. Тендер пройдёт 19 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчик — министерство связи и информатизации Татарии, а работы победитель аукциона должен выполнить до 30 апреля 2019 года. Всего системой охватят 1635 учреждений.

Победитель аукциона должен доработать систему в части подсистем «Бухгалтерия», «Управление кадровыми ресурсами и Расчет заработной платы», осуществить перенос данных.

Напомним, ранее министерство уже объявило серию тендеров на проведение модернизации и доработку различных информационных систем. Например, в единую межведомственную систему электронного документооборота региона введут татарский язык, что обойдётся бюджету почти в 3 млн рублей. Ещё 2,2 млн рублей потребуется на усовершенствование информсистемы кадрового состава, 7,5 млн рублей потратят на усовершенствование системы информационного центра и 6 млн рублей на доработку информационной системы здравоохранения.

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