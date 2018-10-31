Ярославский депутат: «Дельту» давно нужно было признать недобросовестной

Ярославль, , 10:49 — REGNUM Ярославский Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов пытается внести в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Дельта Констракшн». Дело рассматривается комиссией регионального УФАС. Своё мнение по этому поводу высказал депутат муниципалитета Ярославля, в прошлом директор регионального фонда капремонта, генеральный директор консалтинговой компании «Центр организации капитального ремонта» Олег Ненилин.

: ИА REGNUM: Олег Евгеньевич, сейчас рассматривается вопрос о включении компании «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядчиков. Расскажите, пожалуйста, насколько обоснованы претензии фонда капитального ремонта.

Претензии ФКР обоснованы на 110%, это нужно было сделать еще в начале 2018 года, поскольку срывы контрактов произошли еще в 2017 году.

: ИА REGNUM: О каких объемах (домов и денежных средств) невыполненных обязательств компанией «Дельта» идёт речь?

Это десятки домов и суммы, исчисляемые десятками млн рублей. По предварительной оценке, сумма завышения составила более 100 млн руб.

: ИА REGNUM: То есть это сумма принятых фондом, но не выполненных «Дельта Констракшн» работ?

Именно так. Акты были подписаны, работы не выполнены.

: ИА REGNUM: Но это же должностное преступление.

Поэтому и удивляет ситуация.

: ИА REGNUM: Сложившаяся ситуация — случайность или последствие системных ошибок?

Причина — попытка завести титульного генподрядчика, отдать ему крупные лоты в целях раздачи субподрядчикам, заработать на генподряде, рискуя итоговым результатом. В итоге, возможно, кинуть субподрядчиков. Что и произошло.

: ИА REGNUM: Представители «Дельты» заявляют о имевших место связях с чиновниками правителтьства ярославской области. В какой мере ответственность за грехи «Дельты» лежит на власти?

Ответственность полностью возлагаю на Павла Юхвидина.

: ИА REGNUM: Но Юхвидин не имел должности в правительстве Ярославской области. То есть советник на общественных началах в регионе руководил процессами капитального ремонта МКД?

Имел.

: ИА REGNUM: Одно из правил принятия решений гласит о том, что в сложных ситуациях решение должно быть простым. Возможно ли решение проблемы капитального ремонта в ЯО в ближайшее время? Что необходимо сделать для этого?

Надо дать руководству фонда капитального ремонта работать самостоятельно, руководствуясь лучшими практиками в стране. Не менять менеджмент фонда в течение 2−3 лет и оказывать им 110% содействие.

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