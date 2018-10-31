Правительство РФ целенаправленно грабит население – Михаил Делягин

Москва, , 11:36 — REGNUM Правительство РФ продолжает изымать деньги у населения, несмотря на то, что на счетах федерального бюджета накопилось уже 9,4 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Насколько я могу судить, правительство РФ занимается грабежом своих граждан, — заявил экономист. — Занимается этим целенаправленно и считает это едва ли не своей главной обязанностью. Классический пример — это повышение НДС, которое ведёт к росту цен в ситуации, когда федеральный бюджет от денег захлёбывается и не знает, куда их девать. Другой классический пример — это налоговый манёвр, когда правительство просто задирает акцизы, и только за счёт акцизов, по оценкам Топливного союза, в начале следующего года бензин должен подорожать на 5,5 рубля. При этом правительство не знает, куда девать деньги. Неиспользуемые остатки средств на счетах Федерального бюджета — 9,4 трлн рублей».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, экономика РФ находится в таком кризисе, что даже рост цен на нефть ей уже не помогает. Кроме того, по его мнению, сворачивание промышленности находится на такой фазе, что падает спрос на импортные технологии, а все ресурсы, которые добываются российской экономикой, не вкладываются в воспроизводство и развитие, а так или иначе выводятся из экономической деятельности.

«Это такой самоподдерживающийся механизм деградации и разрушения», — сказал Кагарлицкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ погубит экономику страны и без санкций – прогноз

Читайте развитие сюжета: Правительство РФ готовит «крайние меры» для сдерживания цен на бензин