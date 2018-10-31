Семеро с ложкой: Роскосмосу указали на «лишних» начальников

Гавана, , 10:43 — REGNUM Сокращения управленцев позволят Роскосмосу повысить эффективность, ведь из-за большого числа начальников растут «непроизводственные расходы». Об этом заявил 31 октября журналистам в Гаване российский вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.

Непроизводственные расходы Роскосмоса слишком высоки, отметил Борисов, вспомнив русскую половицу «семеро с ложкой, один с сошкой». В госкорпорации «расплодилось очень много начальников», добавил он, говоря об итогах прошедшего 26 октября Наблюдательного совета Роскосмоса.

Так, сокращение управленческих расходов было одной из целей передачи Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию «Ростех». Сокращения закупочных мероприятий и управленческих кадров позволили «Вертолетам России» избежать трат в размере 120 млн рублей на ближайшие пять лет, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» утвердил новую структуру и состав правления. Были назначены заместители генерального директора госкорпорации по различным направлениям, в частности, заместителем гендиректора по ракетостроению был назначен Александр Лопатин.

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