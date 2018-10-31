Реконструкцию аэродрома Челябинска начнут в ноябре

Челябинск, , 10:41 — REGNUM Реконструкция аэродрома Челябинска будет начата в ноябре. Об этом журналистам заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщает корреспондент РЕ.

По его словам, подрядчик уже привозит на место необходимые материалы и технику.

Стоимость работ составит порядка 5 млрд рублей. Предстоит построить новую взлётно-посадочную полосу и возвести несколько аэродромных сооружений.

Работы планируется окончить до 2020 года. Напомним, летом 2020-го Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС.