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Реконструкцию аэродрома Челябинска начнут в ноябре

Экономика

Стоимость работ составляет 5 млрд рублей

Реконструкцию аэродрома Челябинска начнут в ноябре
Иллюстрация: Airliners.net
Челябинский аэропорт. Взлётно-посадочная полоса

Челябинск, 31 октября 2018, 10:41 — REGNUM  Реконструкция аэродрома Челябинска будет начата в ноябре. Об этом журналистам заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщает корреспондент РЕ.

По его словам, подрядчик уже привозит на место необходимые материалы и технику.

Стоимость работ составит порядка 5 млрд рублей. Предстоит построить новую взлётно-посадочную полосу и возвести несколько аэродромных сооружений.

Работы планируется окончить до 2020 года. Напомним, летом 2020-го Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС.

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Строительство и состояние аэропортов
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