Биткоину — десять лет: криптовалюте предрекли спокойное развитие

Москва, , 10:24 — REGNUM Криптоиндустрию ждет дальнейшее развитие, однако оно будет медленным, а интерес со стороны государств будет нарастать. Об этом заявляют эксперты, передает 31 октября RT.

Курс биткоина с начала сентября колеблется в диапазоне $6,5—7 тыс. По оценкам, в сети криптовалюты ежедневно обрабатывается около 300—400 тыс. операций, отмечает аналитик Веселин Петков.

Ситуация может измениться при условии существенных сигналов о возможном близком решении проблемы масштабирования. Инвесторы не спешат активно вкладываться в биткоин из-за рисков.

«Сейчас курс не может подняться выше $8 тыс., поскольку рынок криптовалюты является манипулятивным. Фонд с $500—700 млн может с лёгкостью поднимать и опускать курс биткоина», — отмечает эксперт Андрей Луговой.

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Напомним, 31 октября 2008 года была опубликована статья «Биткоин. Пиринговая электронная денежная система» (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), автором которой указывался некий Сатоши Накамото. С даты выхода статьи, раскрывавшей подробности о биткоине и принципы оперирования цифровой монетой, отсчитывают историю этой криптовалюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о спаде в России криптовалютной лихорадки. В конце октября рабочая группа правительства Великобритании по блокчейну предложила ограничить торговлю криптовалютами из-за рисков и сложности контроля.

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